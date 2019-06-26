Россия и Китай отказались от доллара

Правительства России и Китая договорились о переходе на расчеты в национальных валютах, сообщают «Известия».

Документ подписали министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган в рамках дедолларизации.

В первую очередь, использовать нацвалюты будут крупнейшие компании с государственным участием, такие как производители энергоресурсов и сельхозпродукции. Рубли и юани будут применяться в том числе и в уже заключенных долларовых контрактах.

Сообщается, что уже создаются механизмы, которые поспособствуют переходу России и Китая на национальную валюту и отказу от долларов.