Мария Стадник и Эльмира Гамбарова в ожидании финала Евроигр обновлено 13:11
Керим Джафаров также уступил в первой схватке. Он оказался слабее норвежца Хаварда Йоргенсена – 1:4.
Сакит Гулиев и Керим Джафаров смогут побороться за бронзу только в том случае, если их обидчики доберутся до финала.
* * * 12:50
Сегодня в соревнованиях по борьбе на Европейских играх в Минске у Азербайджана есть шанс завоевать четыре медали – два золота и две бронзы.
Безусловный лидер женской сборной Азербайджана Мария Стадник (50 кг) в финале встретится с украинкой Оксаной Ливач.
Эльмира Гамбарова (62 кг) также пробилась в решающую схватку, и ее тоже ждет соперница из Украины - Юлия Ткач.
В весе до 57 кг Алена Колесник победила сегодня утром итальянку Франческу Инделиката (12:1) и поборется за бронзу с турчанкой Бедиха Гюн. Сабира Алиева (76 кг) в поединке за 3-е место сразится с норвежкой Иселин Солхейм.
Помимо этого, сегодня начали выступление два наших борца греко-римского стиля. Сакит Гулиев (60 кг) уже в 1/8 финала уступил хорвату Ивану Лизатовичу – 0:4. Керим Джафаров (67 кг) на этой же стадии встретится с норвежцем Хавардом Йоргенсеном.