Керим Джафаров также уступил в первой схватке. Он оказался слабее норвежца Хаварда Йоргенсена – 1:4.

Сакит Гулиев и Керим Джафаров смогут побороться за бронзу только в том случае, если их обидчики доберутся до финала.

* * * 12:50

Сегодня в соревнованиях по борьбе на Европейских играх в Минске у Азербайджана есть шанс завоевать четыре медали – два золота и две бронзы.