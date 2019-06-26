Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»

Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии «Оскар», передает РИА Новости.

На встрече представители американских и российских СМИ, нарушая протокол, выкрикивали вопросы. Также все представители СМИ громко вели прямые трансляции со своих гаджетов. Гул мешал лидерам РФ и США слышать друг друга.

«Как на премии Академии. Очень глупо», - сказал Трамп, обращаясь к Путину.