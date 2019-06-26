Азербайджан закупил у Беларуси электробусы

Белорусский «Белкоммунмаш», занимающийся производством опытных образцов электробусов, поставил в Азербайджан четыре единицы электробусов. Об этом сообщает БелТА.

Исполняющий обязанности начальника управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» Александр Клакевич отметил: «Мы постепенно развиваем наш экспортный потенциал. Уже были поставлены электробусы в Азербайджан, есть хорошие шансы по экспорту продукции в Грузию...».

Пока предприятие поставило около 90 единиц данной техники, в том числе четыре электробуса в Азербайджан, отмечает БелТА.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» - ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. На предприятии выпускаются троллейбусы, трамвайные пассажирские вагоны и электробусы нормальной и повышенной вместимости.

