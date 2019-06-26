Ранее распространенная информация об аресте председателя ПНФА А.Керимли не соответствует действительности. Сотрудники МВД освободили Али Керимли, сообщает haqqin.az со ссылкой на официальные правоохранительные органы.

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Председатель Партии Народного фронта Али Керимли арестован, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, Али Керимли пытался искусственно вызвать общественное недовольство, сформировать протестное движение и нарушить общественную стабильность.

Али Керимли пытался озвучить различные призывы под видом «благотворительного марафона» якобы для оказания помощи оштрафованным лицам, грубо нарушившим общественный порядок, не соблюдавшим требования законодательства и оказавшим сопротивление сотрудникам полиции, а также совершившим другие правонарушения.

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В Баку у штаб-квартиры партии «Мусават» полицией задержан председатель Партии Народного фронта Али Керимли.

Как сообщает издание «Ени Мусават», Али Керимли, принимавший участие в так называемом «Марафоне солидарности», был задержан и доставлен в Управление полиции Бинагадинского района.