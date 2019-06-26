Киллер расстрелял директора клуба имени Ахмата Кадырова видео
В российском городе Тольятти расстреляли директора самарского филиала бойцовского клуба «Ахмат» Илью Тягуна, сообщает Интерфакс.
По данным регионального управления Следственного комитета, тело погибшего было обнаружено вечером 27 июня. Правоохранители уже определились с подозреваемым. Им оказался мужчина 1985 года рождения, который объявлен в розыск.
По данным «Комсомольской правды», в убийстве мужчины подозревается 34-х летний хоккеист-любитель Азиз Хидиров, ранее судимый за вымогательство, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений. Отмечается, что на месте трагедии были найдены 6 гильз калибра 9 мм и разбитый телефон жертвы. Издание утверждает, что свидетелем инцидента стал водитель Тягуна.
Местные СМИ пишут, что мотивом убийства стали «бандитские разборки», поскольку ранее Илья Тягун отбывал тюремный срок за вымогательство в составе «некогда влиятельной чеченской группировки».