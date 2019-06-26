Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов

Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что Тбилиси не будет предоставлять юридических гарантий безопасности российских туристов в письменном виде, сообщает РИА Новости.

По мнению Хвтисиашвили, Грузия уже обеспечивает безопасность путешественников из России, поэтому никакого документального подтверждения для этого не требуется. Вопрос о юридическом оформлении гарантий безопасности он назвал «ненормальным».

По его словам, статистика демонстрирует, что за последние пять лет, в том числе и во время разгоревшихся в стране антироссийских протестов, с российскими туристами не произошло ни одного происшествия. «У российских туристов спросите», — предложил он.