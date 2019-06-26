Атамбаев: «Если меня приедут арестовать, буду отстреливаться»

«У меня есть наградное оружие, и я буду отстреливаться, если меня приедут задержать», — сказал Атамбаев, комментируя решение парламента о лишении его неприкосновенности, пишет Kaktus.media.

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что будет сопротивляться, если правоохранительные органы попытаются его арестовать.

По словам экс-главы государства, те, кто может попытаться его арестовать, будут «выполнять незаконный приказ». И добавил, что не намерен бежать из страны.

«Все обвинения в мой адрес — вранье. Все же видим, как проходит следствие. Эта власть умеет только своих людей защищать, а тех, кто не нравится — сажать. По любому поводу», — подчеркнул он.

Напомним, в четверг, 27 июня, депутаты парламента проголосовали за лишение неприкосновенности экс-президента республики. Это означает, что политика теперь могут привлечь к уголовной ответственности. По данным следствия и депутатской комиссии, Атамбаев фигурирует в пяти связанных с нарушением закона эпизодах. Сам экс-президент называет обвинения «абсурдом».

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 годы. 25 мая он сложил с себя полномочия лидера Социал-демократической партии Кыргызстана.