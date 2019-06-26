Поножовщина в Армении: ранен военнослужащий
Конфликт с поножовщиной, в результате которого пострадал 24-х летний военнослужащий контрактной службы, произошел в селе Шаумян Армавирской области Армении.
По данным Sputnik Армения, инцидент с участием группы местных жителей произошел в ночь с 26-го на 27 июня. Пострадавшего в ходе конфликта доставили в больницу Вагаршапата. Выяснилось, что он получил ранение в области сердца.
Врачам в результате проведенной операции удалось спасти раненого.
Согласно некоторым данным, молодого человека ударил ножом 21-летний односельчанин.