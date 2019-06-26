Саммит Большой двадцатки в Осаке дал шанс, наконец, поговорить лидерам США и России почти год спустя после предыдущей основательной встречи. Напомню, она состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Тогда президенты проговорили почти четыре часа. Содержание той беседы осталось никому не известно, даже американскому Конгрессу, которому Белый дом отказался предоставить соответствующие материалы.

Оглядываясь назад, можно с уверенностью утверждать, что никаких результатов та встреча в Финляндии не принесла, отношения между Россией и Соединенными Штатами по-прежнему остаются на точке замерзания. Больше того, Дональд Трамп даже отменил встречу с Владимиром Путиным на подобном саммите G-20 в Буэнос-Айресе после того, как 25 ноября в Керченском проливе были захвачены экипажи украинских военных кораблей, пытавшиеся пройти в Мариуполь. Дескать, никаких контактов до освобождения плененных украинцев.

В этот раз лидеры США и России проговорили полтора часа, среди обсуждавшихся тем, как указывается в отчете Белого дома, были ситуации вокруг Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины. Правда, когда журналисты спросили у Дональда Трампа, заходил ли разговор о пленных украинских моряках, которые в ноябре прошлого года были так дороги американскому президенту, тот ответил, что этого вопроса не касались. Тем удивительнее, поскольку месяц назад Россия отказалась выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву и выпустить задержанных. Но у Трампа приоритеты поменялись.

В США уже начались приготовления к новым президентским выборам, и на партийных дебатах заявившие о своем участии кандидаты от Демократической партии на вопрос, что или кто представляет наибольшую угрозу для Америки, дружно отвечают: Дональд Трамп и Россия, которая вмешалась в предыдущие президентские выборы. Очевидно, эта тема будет важной в предстоящей гонке, которую нынешний глава Белого дома надеется снова выиграть. А на 17 июля назначены слушания в Конгрессе спецпрокурора Мюллера, который проводил расследование российского следа на выборах и возможных попыток противодействия правосудию со стороны команды Трампа. Уже поэтому тот сильно скован в своих отношениях с Путиным, который ему явно импонирует.

Перед нынешней встречей журналисты спросили Трампа, потребует ли американский президент, что бы Россия не вмешивалась в предстоящие выборы, на что тот повернулся к Владимиру Путину и шутливо сказал: «Не вмешивайся в выборы, пожалуйста». Путин в ответ только улыбнулся.

Накануне саммита вышло большое интервью российского лидера газете Financial Times, в котором Путин явно попытался подстроиться в тон своему американскому коллеге. «Господин Трамп в отличие от его оппонентов тонко почувствовал, что произошло в американском обществе, тонко почувствовал изменения внутри американского общества, и он это использовал… Вот где надо искать причины победы Трампа на выборах, а не в мифическом вмешательстве со стороны».

По ходу Путин рассказал о крахе либеральной идеи и о том, как прав американский президент в своей борьбе с эмиграцией. «Люди, которые озабочены этим, рядовые граждане США, они, конечно, смотрят, говорят: вот молодец мужик, хоть что‑то делает, хоть что‑то предлагает, ищет решение. А либеральной идеи ничего не делают. Говорят, что так надо, так хорошо. А что хорошего? Им хорошо, они сидят в удобных кабинетах, а тем, кто сталкивается с этим напрямую каждый день в Техасе или во Флориде, – им не очень, у них свои проблемы будут возникать. О них кто подумает?»

После такого откровенного вербовочного подхода встреча с Трампом была просто обречена на успех, только этот успех не вышел за рамки взаимной любезности. Предложить друг другу нечего. О большой сделке, которая оставит позади все главные претензии, приведет к потеплению отношений и снятию санкций, о которой мечталось в 2016 году, никто уже даже не упоминает. Нет нового витка обострения – уже хорошо.

Похоже, с обеих сторон нет даже стремления выработать последовательную политику сближения. И Россия Путина, и США Трампа словно застыли в ожидании изменений, которые должны произойти под влиянием каких-то внешних причин. Совсем не факт, что изменения, которые неизбежно произойдут, но без серьезных осознанных усилий сторон, им сильно понравятся.