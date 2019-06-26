Армения вернула азербайджанского заложника

Армения вернула Азербайджану взятого в заложники жителя Газаха. Об этом сообщает Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Согласно информации, в соответствии с поручением президента Азербайджана, на основании соглашения, достигнутого по итогам переговоров, проведенных Государственной комиссией при посредничестве Международного Комитета Красного креста, 28 июня 2019 года Азербайджану был передан взятый 16 марта 2019 года армянскими военнослужащими в плен гражданин Азербайджана, житель села Юхары Салахлы Газахского района Эльвин Ариф оглу Ибрагимов (1986 г.р.).