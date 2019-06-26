Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу на территории Азербайджана ожидается жаркая погода, однако уже во второй половине дня в Баку станет немного прохладнее, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов АР.
Так, начиная с вечера 29 июня и до 2 июля на Апшероне прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха на фоне сильного ветра хазри, что в целом поспособствует хорошему самочувствию людей.
В Баку и на Апшероне прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков. Только утром местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер во второй половине дня временами усилится.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-25, в первой половине дня 35-37 градусов тепла, во второй половине 30-33 градуса. В Баку ночью покажет 23-25, днем 32-34 градуса.
Атмосферное давление - 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 30-35%.
На пляжах Баку и Апшерона во второй половине дня ожидается усиление северо-западного ветра. Температура воды составит 24-27 градусов.
В регионах Азербайджана осадков также не ожидается, однако вечером в некоторых районах прогнозируются грозы и дожди, местами ливневые, возможен град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью 20-25, днем 34-39 градусов выше нуля, в горах 14-18, днем 22-27 градусов тепла.