Синоптики рассказали о погоде на завтра

В субботу на территории Азербайджана ожидается жаркая погода, однако уже во второй половине дня в Баку станет немного прохладнее, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов АР.



Так, начиная с вечера 29 июня и до 2 июля на Апшероне прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха на фоне сильного ветра хазри, что в целом поспособствует хорошему самочувствию людей.