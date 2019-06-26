Владельцы ООО Qardaşlar Mebel-3 братья Мирзоевы опровергают информацию о том, что они под предлогом инвестиций в свой мебельный бизнес взяли у группы жителей Сальяна сотни тысяч манатов и присвоили их. Это опровержение в редакцию haqqin.az представила законный представитель братьев Мирзоевых Кенуль Алиева.

Напомним, что жители Сальяна Фаик Гурбанбеков, Миркямиль Гасанов, члены семьи представленного исполнительным директором компании Qardaşlar mebel-3 Махира Джафарова, умершего от инфаркта в январе 2016 года, обратились в нашу редакцию и заявили, что стали жертвами мошенничества братьев Мирзоевых. Жалобщики говорили, что посредством Махира Джафарова вложили свои деньги в компанию, взамен им пообещали работу в строящейся мебельной фабрики компании и доход, во много раз превышающий их инвестиции. Однако эти обещания выполнены не были, и они потребовали у Махира Джафарова вернуть деньги. Но Махир Джафаров не смог взять деньги у братьев Мирзоевых и, не сумев этого пережить, умер от разрыва сердца.

Однако братья Мирзоевы заявляют, что у них не было никаких деловых и бизнес связей с Махиром Джафаровым. Они говорят, что время от времени покупали у этого человека соленную рыбу и деньги за нее выплачивали.

В заявлении братьев Мирзоевых, представленном их законным представителем, говорится, что жалоба группы сальянцев «абсолютно безосновательна и носит клеветнический характер».

«Хотим довести до вашего сведения, что нас никогда не было ни близких, ни дальних отношений с людьми, которые обратились в вашу редакцию. Особо хотим отметить, что вообще не знаем никого из тех, кто обратился к вам. Информация о том, что Махир Джафаров работал исполнительным директором нашей компании не соответствует действительности. Дело в том, что упомянутый в вашей статье Махир Джафаров был бедным человеком, который занимался продажей соленной рыбы и постоянно снабжал ею нашу семью. Мы в качестве его клиентов часто покупали у него соленную рыбу и всегда платили за нее. Однажды он сказал нам, что собирается выдавать дочь замуж и попросил помочь ему материально. Мы в меру своих возможностей безвозмездно оказали ему помощь. Кроем этого, мы никак не были связаны с ним. У нас не было и не могло быть никаких бизнес связей с этим человеком», - говорится в заявлении, написанном от имени братьев Мирзоевых.

Напомним, что часть обманутых Мирзоевыми граждан уже подали заявления в правоохранительные органы страны, в том числе в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.