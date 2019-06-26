"Милан" исключили из еврокубков
Итальянский футбольный клуб "Милан" исключен из числа участников еврокубков из-за нарушений правил финансового Fair Play (FFP). В заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS) говорится, что у "Милана" выявлены нарушения требований FFP в отчетные периоды 2015-2017 годов и 2016-2018 годов, пишет Интерфакс.
Срок действия отстранения составит один ближайший сезон. Таким образом, "Милан" не сможет выступить в еврокубках в сезоне-2019/20.
Чемпионат Италии-2018/19 "Милан" завершил на пятом месте, что давало ему возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.
"Милан" - один из титулованных клубов мира. Он 18-кратный чемпионат Италии, семь раз выигрывал Лигу чемпионов (с учетом предшествовавшего нынешнему формату Кубка чемпионов), пять раз – Суперкубок УЕФА, три раза – Межконтинентальный кубок, два – Кубок обладателей кубков, один – Клубный чемпионат.