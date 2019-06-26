МВД и Генпрокуратура: Али Керимли всего лишь пригласили для беседы

В заявлении говорится, что 28 июня председатель ПНФА Али Керимли был приглашен в Управление полиции Бинагадинского района из-за того, что он распространял в соцсетях призывы к проведению незаконного шествия перед штаб-квартирой партии «Мусават», расположенной в Бинагадинском районе.

«До его сведения было доведено, что попытка проведения митинга и другого собрания, организованного не в соответствии с законом, противоречит требованиям Закона Азербайджана «О свободе собраний».

В соответствии с Законом «О прокуратуре» Али Керимли был предупрежден, что такие противоправные действия, направленные на нарушение общественного порядка, будут и впредь пресекаться в соответствии с правилами, определенными законодательством, а организаторы будут привлекаться к ответственности. После этого он был отпущен», - говорится в совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры.