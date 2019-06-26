«Украли реплику, а не оригинал», - указал источник, добавив, что сразу после происшествия бизнесмен сообщил об этом в полицию.

Часы, украденные ранее у российского бизнесмена азербайджанского происхождения на Ибице, оказались не оригиналом, а репликой стоимостью 1200 долларов. Об этом 28 июня сообщает Росбалт со ссылкой на осведомленный источник.

22-х летний предприниматель стал жертвой ограбления на испанском острове Ибица, когда он шел по берегу моря с другом. В связи с инцидентом СМИ сообщали, что грабитель несколько раз толкнул его, а затем якобы сорвал с запястья туриста часы стоимостью 1,5 млн евро.

Часов марки Richard Mille 50-03 McLaren F1 всего в мире 75 экземпляров. Их отличает сверхмалый вес - менее 40 граммов, чего удалось добиться благодаря углепластиковому корпусу и механизму из титана, а также материалу Graph TPT. Этот революционный наноматериал в 200 раз прочнее стали, при этом в 6 раз легче ее.

Создателей хронографа вдохновили машины команды McLaren «Формулы-1», что отражено в названии.

В часах установлен уникальный мануфактурный механизм с турбийоном и сплит-хронографом. В его конструкции используется 43 камня, он работает с частотой 21,600 колебаний в час, запас хода 70 часов.