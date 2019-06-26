Премьер Грузии: Применение силы во время протестов было легитимным

Применение силы у парламента было легитимным, поскольку иного пути не существовало, сказал сегодня журналистам на брифинге премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Об этом пишет Грузия Онлайн.

По словам грузинского премьера, это подтверждают все международные организации и партнеры.

«У нас есть интенсивные консультации с нашими международными партнерами и не существует никаких вопросительных знаков в связи с тем вопросом, была ли легитимной сила, которую мы использовали. Да, применение силы у парламента было легитимным, поскольку иного пути не существовало. Это подтверждают все международные организации и партнеры. Естественно, у общества и у нас, как части общества есть вопросы, не было ли в нескольких случаях со стороны конкретных правоохранителей превышение силы, так как существуют определенные кадры этого, и мы это знаем.

Еще раз хочу повторить, что мы берем на себя обязательство сделать конкретную оценку всего этого. Расследование проходит с высшим качеством транспарентности, в нем участвует аппарат народного защитника, и мы обеспечим проведение этого расследования с высшим качеством транспарентности», — заявил премьер Бахтадзе.