Побит температурный рекорд в истории человечества

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а пятилетний период с 2015 по 2019 годы побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения, сообщает Euronews.

По словам пресс-секретаря организации, пока слишком рано говорить, что аномальная жара в Европе непосредственным образом связана с изменением климата, однако из-за глобального потепления волны тепла, при которых температура воздуха достигает и превышает 40 градусов Цельсия, будут становиться более частыми, интенсивными и продолжительными.

Причиной аномальной жары 2019 года является система из двух областей высокого давления, располагающихся рядом с Гренландией и над северо-центральной Европой. Они блокируют собой южный циклон, который мог бы охладить воздух. В итоге возникает шлейф горячего воздуха, тянущийся из испанской и африканской пустынь. Результатом станут температурные рекорды и интенсивные грозы.

Ученые опасаются, что высокая температура станет причиной гибели сотен и тысяч людей. Специалисты напоминают, что в 2003 году жара убила 70 тысяч европейцев, а в прошлогоднее лето в Германии скончались как минимум тысяча человек.