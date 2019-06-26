Центры отдыха 1001 gecə, Eldorado, Aqua Park и Dostluq, функционирующие на территории пляжа «Шихов», без очистки сбрасывают сточные воды непосредственно в море, сообщает пресс-служба Минэкологии.

За нарушение требований законодательства об охране окружающей среды в отношении ответственных лиц центров отдыха Рауля Гасымова, Рашада Гусейнова, Заура Гусейнли и Азера Исмаилова был составлен протокол и и они были оштрафованы на 4 тысячи манатов каждый.

Владельцам объектов были даны обязательные для исполнения указания по установке водоочистных сооружений. В случае неисполнения требований Минэкологии последует обращение в суд.

Отметим, что сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов совместно с Главным управлением общественной безопасности МВД проводят совместные рейды с целью проверки соблюдения требований законодательства по охране окружающей среды на побережье Каспийского моря.