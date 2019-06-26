Лавров раскрыл содержание переговоров Путина и Трампа

«Оба согласились с тем, что Россия и США как две крупнейшие ядерные державы призваны сыграть ведущую роль в снижении рисков, которые, к сожалению, накапливаются и в этой сфере», — подчеркнул министр. Однако он отметил, что отношения между Россией и США не изменились, так как все предыдущие встречи между лидерами государств тоже были очень конструктивными.

Лавров рассказал, что одной из тем обсуждений был объем торгового взаимодействия между государствами. «Он хотя и растет, но по абсолютным цифрам отстает от многих наших партнеров», — отметил глава внешнеполитического ведомства. Он также подчеркнул, что Трамп сразу давал поручения членам его делегации «переводить договоренности на язык практических действий».

Путин и Трамп, по словам Лаврова, также подтвердили приверженность выполнению минских соглашений — документа, согласованного на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В заключение министр отметил, что президенты подтвердили желание найти выход из «сложной ситуации» с Ираном.