Азербайджанский боксер Лоренцо Сотомайор (69 кг) провел свой полуфинальный бой на Евроиграх в Минске.

Его соперником в финале будет британец Бенджамин Уиттакер. Финал состоится вечером 29 июня.

Азербайджанский боксер Лорен Альфонсо Домингес (81 кг) вышел в финал Европейских игр в Минске, победив в полуфинале итальянца Симоне Фьоре – 4:1.

Азербайджанский боксер Лоренцо Сотомайор (69 кг) провел свой полуфинальный бой на Евроиграх в Минске.

Его соперником в финале будет британец Бенджамин Уиттакер. Финал состоится вечером 29 июня.

Его соперником был Пэт Маккормак. Поединок завершился досрочной победой Маккормака. В третьем раунде британец отправил призера Олимпиады в Рио в нокдаун. Сотомайор поднялся, но чуть позже рефери остановил бой.

Таким образом, Сотомайор стал бронзовым призером Евроигр. У Азербайджана на данный момент 17 медалей - 2 золота, 5 серебряных медалей и 10 бронзовых.

Отметим, что Сотомайор после каждого победного боя делал достаточно громкие заявления, чуть ли не заранее называя себя чемпионом Евроигр.

Чуть позже на ринг выйдет другой наш представитель – Лорен Альфонсо Домингес (81 кг). Он будет боксировать в полуфинале с итальянцем Симоне Фьоре.

Порадовал азербайджанец Габиль Мамедов, выступающий за сборную России. В весовой категории до 60 кг он победил армянского грузина Отара Эраносяна и вышел в финал.