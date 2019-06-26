Евгений Бай, автор haqqin.az 17:33

В столице Грузии свыше недели продолжались антиправительственные протесты. Большинство участников акции повязали на глаз красную повязку, которая стала главным символом протеста. Так митингующие выражали свою солидарность с теми двумя из протестовавших, чьи глаза были выбиты резиновыми пулями во время разгона первой акции 20 июня. Полиция арестовала более 300 человек, 240 человек были доставлены в больницы. Спустя неделю в клиниках все еще остаются 13 пострадавших. Напомню, поводом для этих волнений стал визит в Грузию депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Он прибыл в Тбилиси для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой и является. Представителей оппозиционных партий возмутило, что Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к присутствующим на русском языке. Формально возможность председательствующего ассамблеи, которым является Гаврилов, занять кресло спикера парламента предусмотрена официальным протоколом мероприятия. Как сам объяснял Гаврилов газете "Коммерсантъ", он таким же образом заседал в национальных парламентах Греции и Ливана, и никакого неодобрения со стороны других депутатов это не вызывало.

Однако далеко не все в Москве приняли такие объяснения. Многие журналисты, мои друзья по Фейсбуку негодовали. "При чем тут Греция или Ливан? Это было просто идиотизмом со стороны принимающей стороны посадить в кресло спикера парламента представителя страны, которую в Грузии считают оккупантом. И самому думаку нужно было думать головой, а не другим местом, принимая такое предложение!". Возмущение грузин было связано и с тем, что Гаврилов известен как горячий сторонник полной независимости Абхазии и Южной Осетии. И, кроме того, по данным грузинских СМИ, он мог воевать в Южной Осетии во время так называемой "пятидневной войны" 2008 года Грузии и России. Все хорошо помнят, к каким разрушительным последствиям в двусторонних отношениях это привело. Все связи между двумя странами были прерваны. С прилавков российских магазинов срочно убирали грузинские вина. Стали закрываться очень популярные грузинские рестораны. Притеснениям стали подвергаться даже ученики из грузинских семей в российских школах.

Это было ужасно. Грузия была и остается наиболее близкой россиянам страной в Закавказье. Речь идет не только о религиозной общности. Мы с советских времен отлично знаем грузинскую музыку, грузинское кино, грузинскую кухню. И после того, как Грузию покинул "пожиратель галстуков" Михаил Саакашвили, которого в Москве - не без оснований - считают главным виновником конфликта 2008 года, отношения стали постепенно восстанавливаться. И хотя дипломатические отношения не были восстановлены, запрет на "все грузинское" был отменен. Грузия стала одним из приоритетных туристических направлений для россиян, успешно конкурируя с Крымом и Сочи. В минувшем году эту страну посетило около миллиона российских туристов. И вот такой коллапс. Вечером 21 июня, президент Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Кроме того, он поручил правительству принять меры по возвращению россиян и их багажа в Россию. Дата начала приостановки полетов – 8 июля. В этот же день приостанавливаются и полеты грузинских авиакомпаний в Россию. Нет, речь о том, что отныне Грузия становится полностью закрытой для россиян страной, не идет. При желании в Грузию можно будет полететь другими авиакомпаниями через соседние страны, в частности, через Азербайджан. Однако многие граждане уже переориентировались в своих планах и отменили свои туры в Грузию, напуганные сообщениями в СМИ, порой неоправданно драматическими о нападении грузинских радикалов на российских журналистов в Тбилиси. Слишком резкая реакция Москвы многим показалась неадекватной. Стоило ли так резко реагировать на тбилисские протесты? Похоже, что не скандал вокруг депутата Госдумы стал причиной гнева Кремля. Российские власти, вероятно восприняли как личную обиду слова президента Грузии Саломе Зурабишкили, которая назвала Россию "врагом и оккупантом". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал происшедшие акции протеста "русофобской провокацией".

Однако на самом деле инцидент с депутатом Гавриловым стал лишь катализатором для протестов, имеющих, по большому счету, внутриполитический характер. Да, верно то, что пятидневная война оставила у грузин чувство унижения и гнева к российскому государству. И если бы тот же Гаврилов не сел в кресло спикера парламента и не начал бы говорить оттуда по-русски, возможно, ничего бы не произошло. Как справедливо пишет британский журналист, специалист по Кавказу Томас де Ваал, "гнев направлен не только против России. Правящая партия «Грузинская мечта» стремительно теряет народную поддержку. Столичный средний класс возмущен тем, что страна управляется из-за кулис никому не подотчетными фигурами. В последнее время заметно падает уровень поддержки лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили – если в 2012 году его считали спасителем Грузии, то сегодня у него самый высокий негативный рейтинг среди грузинских политиков". Российские эксперты считают, что определенные политические силы хотят смены режима и ищут для этого повод. Главный грузинский враг Москвы Михаил Саакашвили призвал своих сторонников выйти на улицы. Его обращение транслировал верный ему телеканал «Рустави-2». Радикально настроенных протестующих было немного, но они потребовали отставки правительства, а некоторые даже попытались взять штурмом здание парламента. Известный востоковед, сотрудник МГИМО Сергей Маркедонов также убежден, что корни грузинского кризиса в первую очередь следует искать во внутриполитической динамике. После того как в 2016 году «Грузинская мечта» не просто выиграла парламентские выборы, а получила конституционное большинство, а затем провела несколько раундов выгодной ей конституционной реформы, казалось, что никакой серьезной альтернативы ей просто нет. Но успехи «Мечты» не привели к «концу истории» для отдельно взятой Грузии. И уже в мае 2018 года для нее прозвенели первые тревожные звонки. Возвращение Иванишвили в публичную политику в роли лидера правящей партии показало, что внутри нее не все ладно: враждующие группировки парализуют деятельность правительства и парламентского большинства.

Проблема Грузии в том, что несмотря на то, что она является демократической страной, там по-прежнему решают все проблемы на улицах. Грузинские мыслители давно уже говорят о том, что если не сложится новая политическая культура, если между властью и обществом не установятся гармоничные отношения, то люди будут продолжать высказывать свое недовольство в самой радикальной форме. А площадкой для этого недовольства станет проспект Руставели в Тбилиси. И к каким же последствиям привели эти протесты? За это время было выполнено требование отставки председателя парламента и власти согласились на проведение выборов по пропорциональной системе. Также было полностью удовлетворено требование об освобождении всех задержанных в ночь на 21 июня. На свободу вышли последние 51 человек, остававшиеся под арестом. Но власти выполнили все требования, кроме одного – отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и на проспекте продолжают оставаться сотни людей. А в это время Национальный банк Грузии объявил, что резкое падение в последние дни грузинского лари связано, в первую очередь, с ожидаемым сокращением турпотока из России, из-за чего экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов. Как и в других странах митинговая активность бьет в первую очередь по экономике, не говоря уже о том, что она редко приводит к национальному единству и согласию. «Нет больше Грузии». Такое эмоциональное заявление сделал всемирно известный грузинский режиссёр Роберт Стуруа.