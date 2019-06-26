Судебно-правовые реформы, проводимые под руководством президента Ильхама Алиева, особенно выполнение поручений и рекомендаций, исходящих из Указа главы государства от 3 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе», внесли еще больший вклад в процесс укрепления правового порядка и верховенства закона в стране. Для достижения этих целей обеспечение прав и свобод граждан, расширение правосознания в существующей сфере, сотрудничество правоохранительных органов республики, а также специализированных организаций в области профессиональной защиты прав человека являются необходимыми условиями взаимовыгодного сотрудничества.

Исходя из этого, Коллегия адвокатов в рамках организации взаимного сотрудничества с другими государственными органами 28 июня 2019 года подписала Меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с коррупцией с Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана. Церемония подписания, в которой участвовали руководители обеих структур, прошла в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Мероприятие вступительным словом открыл заместитель генерального прокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев. В своей речи он отметил важность меморандума о сотрудничестве и подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева формируется отвечающая требованиям современности судебно-правовая система, которая пользуется большим авторитетом в обществе. Он отметил, что реформы, направленные на укрепление верховенства закона и правового порядка, поддерживаются антикоррупционными мерами в стране. Кямран Алиев также отметил, что в области борьбы с коррупцией расширяется взаимное сотрудничество государственных органов, в том числе и сотрудничество правоохранительных органов со специализированными организациями в области профессиональной защиты прав человека и с институтами гражданского общества.

Касаясь отношений сотрудников прокуратуры с членами Коллегии адвокатов, Кямран Алиев заявил, что непроцессуальные отношения между ними недопустимы. Заместитель генпрокурора отметил, что внесение в меморандум пункта о том, что адвокаты должны немедленно сообщать о коррупционных правонарушениях, о которых им стало известно в ходе своей служебной деятельности, внесет большой вклад в борьбу с этим опасным преступным явлением.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров в своем выступлении рассказал о том, что в результате прогрессивных реформ в сфере адвокатуры в стране значительно увеличилось число адвокатов, и сейчас в Баку и регионах Азербайджана действуют свыше 1,5 тысяч адвокатов. Доведя до сведения участников мероприятия, что Коллегия адвокатов строит свою деятельность в соответствии с современными требованиями, Анар Багиров подчеркнул, что государство уделяет большое внимание развитию адвокатуры. Так, распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22.02.2018 года было рекомендовано усилить прозрачность деятельности Коллегии адвокатов. В то же время Анар Багиров особо подчеркнул, что подписание этого Меморандума в рамках рекомендаций, полученных Коллегией адвокатов Указом главы государства от 3 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе», имеет первостепенное значение для установления эффективных отношений сотрудничества между двумя организациями. Было отмечено, что основной целью налаживания сотрудничества является эффективная защита прав и свобод наших граждан, чему в конченом итоге и служит подписание данного Меморандума.