Ильхам Алиев выделил деньги Союзу писателей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по улучшению творческих условий членов Союза писателей Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что для ремонта и реконструкции расположенного в Шувелане Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Государственному комитету по имущественным вопросам будет выделено три миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.