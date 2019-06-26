Большегрузные автомобили, перевозящие сельхозпродукцию из Азербайджана в Россию, не пропускают через российскую границу. Сегодня, 28 июня, с часу ночи большегрузные автомобили, груженные скоропортящимися овощами и фруктами, стали выстраиваться в очередь на КПП «Яраг-Казмаляр».

Об этом haqqin.az заявил один из застрявших на границе предпринимателей – Сархан Атакишиев. По его словам, несмотря на все попытки водителей узнать причины задержки, никто не объясняет им, почему возникла эта проблема.

«Я торгую черешней и впервые сталкиваюсь с подобным случаем. Мы этой ночью прибыли из Баку с грузом, предназначенным для Москвы, где-то в два часа ночи. Сейчас перед нами дожидаются очереди 20 большегрузных автомобилей, а за нами – еще больше. Причину этого нам никто не говорит. Ходят слухи, что российская сторона не хочет пропускать машины. На самом деле, для нас должен быть создан «зеленый коридор», потому что мы везем скоропортящийся товар. Ведь черешня – это не картофель, чтобы 10 дней ждать», - говорит Атакишиев.