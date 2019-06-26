28 июня в Брюсселе продолжила работу 133/134-я сессия Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТамО). Сессия проходит в штаб-квартире организации. Сегодня в рамках сессии председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурией, сообщает пресс-служба ГТК.

На встрече Кунио Микурия с удовлетворением рассказал о своем визите в Азербайджан и встрече с президентом Ильхамом Алиевым в рамках конференции и выставки Всемирной таможенной организации по информационным технологиям и технологическим инновациям, которая проходила в Баку. Глава ВТамО еще раз выразил благодарность президенту и правительству Азербайджана за организацию и проведение конференции на высоком уровне.

Поблагодарив генсека ВТамО за искренние слова, председатель ГТК Сафар Мехтиев заявил, что между ВТамО и азербайджанской таможней существует многолетнее эффективное и деловое сотрудничество, успешно осуществлены многочисленные совместные проекты, а шаги, предпринятые для облегчения и ускорения международной торговли и повышения эффективности таможенного дела, будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества.

В ходе встречи также стороны обсудили реформы в таможне Азербайджана, осуществленные в последние годы, положительное влияние этих реформ на региональные и международные отношения. Стороны также обсудили рост эффективности сотрудничества, обменялись мнением на будущие перспективы.