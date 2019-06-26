Матвиенко летит в Ереван

По его словам, визит может быть совмещен с проведением в Гюмри следующего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству двух стран.

Воробьев, являющийся сопредседателем комиссии от российской стороны, отметил, что заседание ориентировочно пройдет в конце октября. Точные сроки пока неизвестны, так как это связано с другими официальными визитами.

«Валентина Ивановна Матвиенко должна быть осенью в Армении, может быть, мы как раз совместим визит с нашим мероприятием», - сказал Воробьев.

В пятницу в Москве прошло заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения. На заседании, по словам Воробьева, обсуждался «очень важный вопрос: как улучшать наши отношения через общественные связи, через общественные организации».

В заседании принимала участие делегация армянских парламентариев во главе с заместителем председателя Национального собрания Аленом Симоняном, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, посол России в Армении Сергей Копыркин и посол Армении в России Вардан Тоганян, а также представители общественных организаций.