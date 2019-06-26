Турция перебрасывает спецназ на границу с Сирией
Турция перебрасывает спецназ и военную технику на границу с Сирией, сообщает агентство Anadolu.
По данным агентства, колонна бронетехники и отряды спецназа прибыли в районы Рейханлы и Кырыкхан приграничной провинции Хатай.
Отметим, что в четверг вечером Рейтер со ссылкой на минобороны Турции сообщило, что российский атташе был вызван в генеральный штаб вооруженных сил Турции в связи с нападением на турецкий наблюдательный пункт в сирийском Идлибе. Посольство России в Анкаре пока не комментирует эту информацию.