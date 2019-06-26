Минэкологии назвало безопасные и загрязненные пляжи на Каспии

Сотрудниками Управления комплексного экологического мониторинга Каспия Министерства экологии и природных ресурсов был проведен мониторинг на территории пляжей страны, взяты пробы морской воды, проведены микробиологические анализы.

«Морская вода на территориях пляжей Баку и Апшеронского полуострова: Бильгя, Нардаран, Бузовна, Мярдакан, Шувелан, Новханы, Загульба, Пиршаги пригодна для купания. На пляжах же Тюркан, Говсан, Ших, Сахиль и Сумгаит выявлено сильное микробиологическое загрязнение воды», - сказал директор управления Арастун Гасанов

По словам представителя Минэкологии, мониторинги были также проведены в северных и южных районах Азербайджана: «Согласно результатам, на территориях хачмазской Яламы,Сеидлер и Истису морская вода пригодна для купания, в Набрани же - нет. Состав морской воды на пляжах Ленкоранского и Астаринского районов соответствует санитарным нормам, что делает ее безопасной для купания», - сказал сотрудник министерства.

По словам Гасанова, еженедельно эксперты Минэкологии будут проводить мониторинги на пляжах, брать пробы морской воды и информировать общественность о результатах.