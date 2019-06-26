Российский депутат опять собрался в Грузию

Отвечая на вопрос журналиста "Новой газеты", когда он поедет в Грузию в следующий раз, депутат сказал: "Да я бы хоть завтра".

"Очень хочу, у меня там есть личные планы. Мы планировали осенью с детьми съездить в паломничество, когда спадет жара. Хочу, чтобы мои дети знали об этой стране, потому что другого такого места, как Грузия, у нас нет", - отметил Гаврилов.

Кроме того, депутат рассказал, что на поездку в Тбилиси в качестве главы делегации Межпарламентской ассамблеи православия он получил благословение от патриарха Кирилла. "Перед отъездом в Грузию я причащался и исповедовался у патриарха Кирилла и спрашивал у него совета. Он меня благословил и сказал, что нам добром нужно улучшать отношения", - сказал Гаврилов.