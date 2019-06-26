США: Любого купившего нефть у Ирана ждут санкции

США введут санкции в отношении любой страны, которая импортирует иранскую нефть, при этом никакие исключения на данный момент не действуют, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает Reuters.

«Мы введем санкции против любого импортера иранской нефти, — сказал Брайан Хук, отвечая на вопрос о продаже иранской нефти в Азию, добавив, что США изучат сообщения о продолжении ее поставок в Китай. — На данный момент не действует никаких исключений для импорта нефти. Мы введем санкции против любых незаконных закупок иранской нефти».

Напомним, 24 июня президент США Дональд Трамп ввел санкции против верховного руководителя Ирана аятоллы Сеида Али Хаменеи и других представителей политического и военного руководства Исламской Республики, предприняв беспрецедентный шаг для усиления давления на Тегеран после того, как силы ПВО Ирана сбили американский беспилотник, отмечает агентство.