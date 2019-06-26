Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей. Вода разлилась на полу в здании, пассажиры были вынуждены везти сумки по лужам, пишет Коммерсант.

Также подтопление есть у здания со стороны взлетной полосы и на подъезде к Шереметьево-1 со стороны Лобни.

В Шереметьево при этом заявили, что паводок не повлиял на работу аэропорта, полеты совершаются в штатном режиме. «Есть скопление воды на перроне в районе терминала D, но это не отразилось на пассажирах. Территория аэропорта огромна, поэтому данное скопление не повлияло на прилет и вылет»,— сообщил представитель аэропорта агентству «Москва».