Новое соглашение между азербайджанской таможней и ВТамО

Сегодня в рамках проходящей в Брюсселе 133/134-й сессии Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТамО) Государственный таможенный комитет и ВТамО подписали соглашение «О выдаче лицензии на использование модулей e-learning».

Следует отметить, что e-learning представляет собой систему, которая создает условия для получения знаний и информации на расстоянии в электронной форме, обучения, анализа и оценивания.

Соглашение подписали заместитель председателя Государственного таможенного комитета генерал-майор Игбал Бабаев и глава администрации и личного состава ВТамО Ханс Питерс.

Проект, наряду с улучшением знаний и навыков сотрудников таможенной сферы, усилением их потенциала, также создает условия для получения эффективных результатов в обмене опытом.

Проект, применяемый Государственным таможенным комитетом с марта 2019 года, впервые был реализован в Академии Государственного таможенного комитета, в настоящее время сотрудники таможни пользуются этой системой.