Открытый гей впервые возглавил партию в Израиле

Впервые в истории Израиля открытый гей возглавил политическую партию. 54-летний журналист и бывший депутат Кнессета Ницан Горовиц победил на праймериз леворадикальной партии "Мерец", получив поддержку более 50 процентов депутатов партийной конференции, сообщает Agence France-Presse.

"Я горжусь тем, что стал первым лидером партии, принадлежащим к гей-сообществу", - заявил Горовиц в своей благодарственной речи, призвав к сотрудничеству все партии левого спектра на предстоящих 17 сентября парламентских выборах в стране. По его словам, перед левыми стоит особая задача "сменить правительство и вернуть надежду".

На прошедших в апреле выборах в Кнессет "Мерец" с трудом преодолела проходной барьер в 3,25 процента, получив лишь четыре из 120 мандатов в израильском парламенте.

В Израиле существует весьма влиятельное ЛГБТ-сообщество. В 2002 году в Кнессет был впервые избран открытый гей. Сегодня в парламенте страны пять депутатов представляют ЛГБТ-сообщество. 5 июня премьер-министр Израиля впервые в истории страны ввел открытого гомосексуалиста в правительство страны. Алон Хадад возглавил минюст.