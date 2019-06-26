МИД об обмене пленными между Баку и Ереваном

Баку последовательно придерживается обмена с Ереваном удерживаемых лиц по формуле «всех на всех» с целью продвижения переговорного процесса по нагорно- карабах скому урегулированию и устранения негативного эмоционального фона, который создает факт наличия удерживаемых сторонами лиц, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, пишет Интерфакс-Азербайджан.

«Состоявшийся сегодня обмен удерживаемыми лицами является мероприятием в рамках реализации гуманитарных инициатив сопредседателей Минской группы ОБСЕ, о чем говорится в их заявлениях по итогам визитов в регион и последней встречи в Вашингтоне», - отметила Абдуллаева.

По словам прессс-секретаря МИД, если армянская сторона, которая заявляет о необходимости снижения напряженности вдоль линии соприкосновения как необходимом элементе прогресса в переговорах, искренна в своих намерениях разрядить неблагоприятный эмоциональный фон, ей следовало бы также совершить дальнейшие шаги в направлении осуществления обмена «всех на всех».

Отметим, что ранее в пятницу в Азербайджан был возвращен взятый в марте 2019 года армянскими военнослужащими в плен житель села Юхары Салахлы Газахского района Эльвин Ибрагимов. Армении же был передан задержанный в июне 2017 года на территории Газахского района Завен Карапетян.