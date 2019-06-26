Премьер Грузии поблагодарил главу МВД за разгон протестов в Тбилиси

Глава грузинского правительства напомнил события 1991 и 2003 годов, когда смена власти в стране происходила силовым путем. Тогда "государственные институты были не на высоте", особенно МВД, которое "должно было пресечь нападение на государственные институты", отметил премьер.

На этот раз МВД помогло "избежать тяжкого сценария и повторения тяжкого опыта", указал Бахтадзе. Поэтому и министр Георгий Гахария, и ведомство в целом "заслуживают благодарности лично от меня и от общества", заявил премьер.

Говоря о возможном превышении полицейскими силы, из-за чего митингующие требуют отставки главы МВД, Бахтадзе пообещал обеспечить прозрачное расследование.