Мобильный переговорный пункт Nar в воинских частях Азербайджана

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По случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил Азербайджана Nar осуществил очередной успешный проект. Так, при поддержке Министерства обороны мобильный оператор создал мобильный переговорный пункт в нескольких воинских частях, расположенных в прифронтовой зоне.

При помощи этой инициативы оператор хочет помочь солдатам быть ближе к родным и близким, всегда оставаться с ними на связи. Мобильные переговорные пункты, созданные Nar в воинских частях, позволят солдатам сколько угодно говорить с родными и близкими.

Отметим, что с целью порадовать солдат, стоящих на страже родины, в праздничный день и выразить им свое уважение мобильный оператор организовал визит в одну из воинских частей, расположенных в прифронтовой зоне. Помимо этого, оператор вручил воинской части различные подарки, чтобы помочь в более эффективной организации свободного времени солдат.

В ходе встречи с военнослужащими глава департамента по связям с общественностью Nar Азиз Ахундов отметил, что мобильный оператор с успехом осуществляет подобный проект совместно с Министерством обороны уже второй год подряд: «Мы гордимся возможностью быть рядом с нашими солдатами в День Вооруженных сил. В прошлом году мы приняли участие в праздновании этого знаменательного дня вместе с родителями более 100 солдат, проходящих военную службу в приграничной зоне. В этом году мы создали переговорные пункты Nar, чтобы сотни военнослужащих могли свободно общаться с родными и близкими. Оператор Nar, который всегда с особым вниманием относится к таким важным понятиям, как привязанность к родине, считает своим долгом оказывать поддержку нашим солдатам. Мы желаем, чтобы наши солдаты, служащие этой благородной цели, делились радостью и хорошими новостями со своими близкими».