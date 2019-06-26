«Карабах» обыграл клуб российской премьер-лиги

Чемпион Азербайджана « Карабах » провел третий контрольный матч на сборах в Австрии. Подопечные Гурбана Гурбанова встречались с клубом российской Премьер-лиги «Уфой».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Карабаха». В составе агдамцев на 54-й минуте отличился Абделла Зубир, а на 62-й – Мичел. Соперник отыграл один мяч на 75-й минуте.

Напомним, в первой контрольной игре «Карабах» проиграл 0:2 болгарскому «Людогорецу», а во втором матче сыграл вничью 0:0 с румынской «Университатя».

«Карабах» сейчас готовится к Лиге чемпионов. В 1-м квалификационном раунде турнира чемпионы Азербайджана сыграют с албанским «Партизани». Первый матч состоится в Тиране 10 июля в 19:30, а ответный – спустя неделю в Баку в 21:00.