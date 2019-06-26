Как сообщает РИА Новости, на приеме от имени хозяина саммита, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, глава российского государства чокнулся с бокалом американского лидера Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так объяснил появление российского лидера с собственной термокружкой на ужине: «Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса». Других деталей он не привел.

Президент РФ часто берет термокружку с собой на мероприятия. В частности, он был с ней на пресс-конференции и прямой линии.