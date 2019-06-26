И сын Мадуро попал под американские санкции

В министерстве заявили, что Николас Эрнесто Мадуро Герра является членом Национального учредительного собрания Венесуэлы. По мнению американского минфина, этот институт создан недемократическим путем с целью «подавления воли» народа Венесуэлы. В 2014 году Мадуро-младшего назначили руководителем Корпуса инспекторов президента, передает РБК.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро-младшего. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Мадуро полагается на своего сына Николаса и других близких к его авторитарному режиму, чтобы сохранить мертвую хватку в экономике и подавить народ Венесуэлы», — заявил министр финансов США Стив Мнучин.

В минфине также заявили, что Николас Мадуро-младший получал незаконную прибыль от венесуэльских рудников и принимал участие в развитии цензуры в стране.

В июне минфин США ужесточил санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Согласно ограничениям, она не может экспортировать и реэкспортировать в Венесуэлу разбавители нефти. В апреле же США ввели санкции против министра иностранных дел Хорхе Арреаса, который является зятем бывшего лидера страны Уго Чавеса.