В Тбилиси ответили на желание российского депутата приехать в Грузию «Не впустим»
Председателя Межпарламентской ассамблеи православия и депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова не пустят в Грузию, заявил министр внутренних дел страны Георгий Гахария.
На вопрос журналиста о том, как будет действовать Тбилиси, если российский парламентарий вновь захочет побывать на грузинской территории, он ответил: «Не впустим, не впустим», пишет ТАСС.
Министр Гахария добавил, что Гаврилов его «сейчас вообще не интересует».
20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Поводом стало выступление Сергея Гаврилова, который открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство представителей ряда политических партий республики. Многотысячные акции протеста не утихают уже несколько дней. Участники демонстраций требуют отставки главы МВД республики в связи с большим числом пострадавших после применения силы полицией при разгоне митингующих.