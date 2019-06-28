Мария Стадник: «В Азербайджане я всегда чувствую поддержку и любовь»

«Самый сложный поединок на турнире? Наверное, финал, потому что моей соперницей была девочка, с которой я тренируюсь в Украине. Мы каждый день вместе в зале и хорошо знаем друг друга. С психологической точки зрения было немного тяжело.

Кто чаще побеждает на тренировках? Ну, я постарше, поопытнее, поэтому пока я (улыбается). Оксана растет, прогрессирует, и это меня радует, потому что мы вместе работаем. Она выиграла недавний чемпионат Европы, который я пропустила. Значит, мы хорошо тренируемся, раз она добивается таких успехов.

Благодарю людей, которые помогли мне восстановиться после операции. В принципе, мы все знаем, кто мне помогал (в мае и.о. президента Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев сообщил, что операцию Марии оплатила первый вице-президент Мехрибан Алиева – Ред.). Большое спасибо, что всегда со мной, даже тогда, когда я не тренируюсь и не борюсь. Обо мне всегда помнят, и это очень приятно для спортсмена. Потому что обычно спортсмена любят и целуют, когда он выигрывает, а когда нет – о нем забывают. В моем случае не так, я всегда чувствую поддержку и любовь.

Организация соревнований в Минске? Отличная. Для спортсменов в деревне атлетов созданы все условия, нет никаких проблем. Думали только о соревнованиях».