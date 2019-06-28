Трамп и Эрдоган обсудят планы Турции по С-400

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 станет главной темой встречи президента США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите G20, который проходит в японской Осаке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Марка Шорта, главу аппарата вице-президента США Майкла Пенса.

Шорт заявил, что переговоры намечены на 29 июня. На брифинге в Белом доме он заверил, что лидеры двух стран обсудят недовольство Вашингтона сделкой по С-400 и ответные меры в виде лишения Турции права на истребители F-35.

Накануне Пентагон снова заявил, что контракт на поставку С-400 «несовместим» с программой F-35. При этом Турция назвала сделку завершенной, размещение четырех дивизионов ракетных систем начнется в октябре.