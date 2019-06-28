Жерар Депардье хочет получить турецкий паспорт

Французский актер Жерар Депардье намерен получить турецкий паспорт. Об этом он заявил в ходе поездки в Северную Корею, куда его пригласили на празднование 70-летней годовщины образования КНДР.

"Я намерен посетить Турцию в октябре и поговорить с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом",— приводит газета Aydinlik слова Депардье.

С 2013 года Депардье является гражданином России. В конце прошлого года он выписался из Саранска и оформил прописку в Новосибирске.