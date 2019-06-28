Глава ОБСЕ встретился с посредниками по Карабаху

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и по делам Европы Словакии Мирослав Лайчак встретился с сопредседателями Минской группы - Игорем Поповым (Россия) и Эндрю Шефером (США), которые также выступают от имени сопредседателя Минской группы от Франции Стефана Висконти и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, передает Trend со ссылкой на сообщение ОБСЕ.

Мирослав Лайчак был проинформирован о результатах недавних консультаций сопредседателей, в том числе о встречах министров иностранных дел Азербайджана и Армении, состоявшихся в Москве 15 апреля и Вашингтоне 20 июня.

Сопредседатели также проинформировали Лайчака о прогрессе в гуманитарных вопросах, включая обмен пленными между Арменией и Азербайджаном, который состоялся днем в пятницу.

Лайчак выразил свою полную поддержку Минскому процессу и работе сопредседателей, а также усилиям сторон по снижению напряженности, созданию атмосферы, способствующей миру и прогрессу в переговорах.

Комментируя обмен пленными, Лайчак отметил: «Мы приветствуем этот гуманитарный жест, который показывает, как диалог может принести положительные результаты людям, затронутым конфликтом».