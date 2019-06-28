Наш призер Евроигр: «Вчера я проиграла, как тупица, а сегодня выспалась и объелась»

Бронзовый призер Европейских игр в Минске, борец Алена Колесник (57 кг) после завоевания медали пребывала в очень хорошем настроении. Оттого и ответы на вопросы, заданные пресс-службой Министерства молодежи и спорта, были достаточно веселыми, а порой и вовсе смешными.

«Вчера я боролась плохо, проиграла болгарке, которую победила на недавнем чемпионате Европы в схватке за бронзу со счетом 10:2. А здесь я ей проиграла… Как тупица…», - весьма самокритично отзывается о своем выступлении 24-летняя спортсменка.

Вчера Алена Колесник победила соперницу из Венгрии, но затем в четвертьфинале уступила болгарке Христовой со счетом 0:6, после чего сегодня утром одолела итальянку и получила право побороться за бронзу. В схватке за медаль Алена была явно сильнее соперницы из Турции, победив со счетом 9:4.

«Я не очень хорошо согнала вес, поэтому было немного тяжело вчера, - продолжает призер Евроигр. - Ну это борьба. Это не шахматы и не домино.

А сегодня я объелась, выспалась (улыбается). Что ела? Суп, рыбу… Много чего ела, в общем, наелась (улыбается).

Атмосфера на Евроиграх классная. Я в первый раз выступаю. На бакинские Игры не попала, тогда была еще как шкет, почти ребенок (улыбается). Сейчас попала и очень рада. Это масштабные соревнования. Для меня любая медаль – это победа.

Кому я в первую очередь позвонила после победы? Маме. Меня ждут мама и кот Барсик. Рыбки сдохли, поэтому только мама и кот. Мама передаст Барсику привет от меня (смеется). Еще здесь со мной моя подружка – спортсменка сборной Азербайджана Таня Омельченко.

Поддержка азербайджанских болельщиков? Было приятно. В Азербайджане меня знают, узнают на улице. Даже конфетой угостили один раз… в метро.

Какие планы? Опять поесть (улыбается). А если серьезно, то теперь надо на чемпионате мира взять лицензию на Олимпиаду. Все в наших силах и руках».