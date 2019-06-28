Президент США Дональд Трамп на саммите "Большой двадцатки" в японской Осаке указал исполняющему обязанности премьера Испании Педро Санчесу пальцем на его место. Испанские СМИ сочли этот жест проявлением неуважения.

Испания не является членом "Большой двадцатки", но участвует в заседаниях в Осаке как приглашенная страна.

Перед началом заседания, когда лидеры глав государств и правительств располагались за столом, Трамп и Санчес поздоровались, после чего президент США указал продолжающему говорить испанцу пальцем на его стул. Санчес, улыбаясь, сел на свое место. Об этом сообщает El Mundo.

Издание также опубликовало кадры, на которых видно, как Санчес обращается к Трампу, в ответ на что тот указывает ему на его кресло.