В узбекском городе Джизак в парке "Истиклол" аттракцион, на котором находились люди, рухнул во время движения.

В пресс-службе администрации региона сообщили, что в результате поломки аттракциона "Летающая тарелка" на месте происшествия погибла 20-летняя девушка, передает РИА Новости.