Аттракцион с людьми сломался пополам и рухнул в Узбекистане; видео
В узбекском городе Джизак в парке "Истиклол" аттракцион, на котором находились люди, рухнул во время движения.
В пресс-службе администрации региона сообщили, что в результате поломки аттракциона "Летающая тарелка" на месте происшествия погибла 20-летняя девушка, передает РИА Новости.
О других пострадавших не сообщается. Прокуратура Джизака проводит предварительное следствие, добавили в пресс-службе.
В Генпрокуратуре Узбекистана отметили, что авария произошла из-за сломавшейся рукоятки аттракциона, движущаяся часть механизма вместе с людьми рухнула на землю с высоты в семь метров. В это время в нем находились восемь человек. Аттракцион был введен в эксплуатацию в марте.