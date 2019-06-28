Британский журналист про интервью с Путиным: «Смотрит сквозь тебя»

Накануне саммита G20 в японской Осаке Владимир Путин дал интервью Financial Times, в котором высказался о преемнике, оценил успехи российских военных в Сирии, назвал идеи либерализма нереалистичными и ответил на вопрос об олигархах в стране.

В разговоре с радиостанцией LBC, делясь своими впечатлениями, Барбер назвал Путина непростым собеседником, уклончивым и подкалывающим. По словам журналиста, российский лидер очень уверен в себе, спокоен и сдержан, пишет Лента.ру.

«Он очень спокойный и собранный человек, который смотрит прямо сквозь тебя», — описал Барбер Путина.

Журналист вспомнил, что во время беседы перебил российского лидера, о чем пожалел: «Глядя сквозь меня, он сказал: «Хм, мы так хорошо ладили. Все начиналось так хорошо».

Тем не менее, отметил журналист, интервью с президентом Путиным прошло в дружеской атмосфере.