В пятницу азербайджанские спортсмены завоевали на Евроиграх четыре медали – золото, серебро и две бронзы. Благодаря победе Марии Стадник Азербайджан в общекомандном зачете, где первым критерием является количество золотых наград, поднялся с 15-го места на 10-е. У нашей команды 3 золота, 6 серебряных наград и 11 бронзовых.

В первую тройку по количеству золотых наград по-прежнему входят Россия (33), Беларусь (21) и Италия (10). Если подсчитывать общее количество медалей, то Азербайджан с 20 наградами делит 7-8-е места с Голландией, уступая России (81 медаль), Беларуси (59), Украине (32), Италии (27), Грузии (25) и Германии (22). А вот Францию по числу медалей мы в пятницу обогнали. У французов 19 наград.

До конца Евроигр осталось два дня. 29 июня ждем золота от боксера Лорена Альфонсо Домингеса, вышедшего в финал в весовой категории до 81 кг. Также рассчитываем на медали от наших каратистов, которые только вступают в борьбу. В последний день соревнований на пьедестал почета могут подняться наши каратисты, в частности Рафаэль Агаев, а также борцы греко-римского стиля и гимнастка Марина Некрасова.